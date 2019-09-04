شكرا لقرائتكم خبر عن المعرض العالمي للمناطق الحرة في أبوظبي ينطلق 30 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
يستعد المعرض العالمي للمناطق الحرة، المنصة المتخصصة الأولى من نوعها في أبوظبي، لتوطيد جسور التواصل المباشر بين نخبة المناطق الحرة وكبرى الشركات المحلية والخارجية والشركات الناشئة وتسهيل عقد شراكات استراتيجية فاعلة وتعزيز أطر التعاون المحتمل في المستقبل، فضلاً عن استكشاف الآفاق الاستثمارية الواعدة ضمن مختلف القطاعات الحيوية. ويندرج الحدث المرتقب في إطار سلسلة النشاطات التفاعلية المقررة على هامش الدورة الحادية عشرة من «المعرض الدولي للعقارات والاستثمار» (آيريس) الذي سيقام في الفترة بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض».
وتكمن أهمية الحدث المنتظر في كونه فرصة مهمة للاطلّاع على المزايا الاستثنائية والإعفاءات الكبيرة المتاحة أمام الشركات العاملة في المناطق الحرة. فعلى سبيل المثال، ينطوي تأسيس شركة ضمن منطقة حرة في دولة الإمارات على مزايا عدة، أولها إعفاءات ضريبية كاملة على الاستيراد والتصدير وإعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%، فضلاً عن إعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل الشخصي وتسهيلات واسعة فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والترخيص مع الحد الأدنى من المعاملات الورقية وغيرها الكثير.
وتحتضن الإمارات حالياً أكثر من 45 منطقة حرة، موزعة على الإمارات السبع.
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