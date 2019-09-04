ماذا سيفعل إنترنت الأشياء فى تسهيل حياة البشر مع البدء فى استخدام الـ 5G؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع مؤسسة "جارتنر" للأبحاث العالمية، أن تنمو سوق النقاط الطرفية لإنترنت الأشياء فى قطاع المركبات والمؤسسات لتصل إلى 5.8 مليار وحدة فى العام 2020، ما يشكل نمواً بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالعام 2019، كما أن أعداد تلك الوحدات ستصل إلى 4.8 مليار مع نهاية العام 2019 بزيادة تصل إلى 21.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق 2018.

وإنترنت الأشياء هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء فى حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة، كما بدأنا نعيش بعض من جوانبه حالياً حيث أن بعض الأشياء التى نستخدمها أصبح لديها قدرة الاتصال بالإنترنت، مثل الساعات، التلفزيونات، النظارات وغيرها، ويدخل تحت مفهوم إنترنت الأشياء، الملابس، الأثاث، الأوانى المنزلية، أعضاء الجسم، الشوارع، أى أن شيء يمكن يلتصق به وحدة معالجة وخاصية اتصال بالإنترنت يعتبر شيئا فى عالم إنترنت الأشياء.

وانتشر مصطلح انترنت الأشياء Internet Of Things فى العالم خلال السنوات القليلة الماضية فيما يعمل مصممى الشبكات والشركات العالمية المتخصصة فى حلول تقنية المعلومات على تطوير تطبيقات لدعم نشر هذه التقنيات، وسط توقعات بأن يصل عدد الأجهزة المتصلة لنحو 60 مليار جهاز فى العالم بحلول عام 2020 مع بدء استخدام الجيل الخامس للمحمول 5G والذى من المتوقع أن يعطى سرعات فائقة فى نقل البيانات، وهو ما يطرح التساؤلات فى ماذا سيفعل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى فى حياة البشر مستقبلا.

و سيشكل قطاع المرافق الخدمية أكثر الأسواق استهلاكاً للنقاط الطرفية لإنترنت الأشياء، بما يقارب 1.17 مليار وحدة فى العام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 17 بالمائة فى العام 2020 ليصل إلى 1.37 مليار وحدة.

وفى تعليق له قال بيتر ميدلتون، المدير الأعلى للأبحاث لدى جارتنر: "من شأن النقاط الذكية لقياس استهلاك للكهرباء، المستخدمة فى المنازل والشركات، أن تدفع بالطلب على النقاط الطرفية لإنترنت الأشياء فى قطاع المرافق الخدمية خلال العام 2020. يليها فى المرتبة الثانية تلك المستخدمة فى ميدان أمن المنشآت، حيث سيرتفع الطلب على الوحدات المستخدمة فى تطبيقات كشف حالات الاختراق الأمنى للمبانى والمراقبة الأمنية داخل المباني".

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أما من ناحية النمو فيأتى قطاع أتمتة المبانى على رأس القائمة حيث ستشهد نقاط الإضاءة المتصلة أعلى نسبة نمو فى العام 2020 لتصل إلى 42 بالمائة، تليها نقاط العناية الصحية والمركبات، التى ستنمو بنسبة 31 بالمائة و29 بالمائة على التوالى فى العام 2020.

سيأتى النمو فى قطاع العناية الصحية مدفوعاً بالطلب على النقاط الطرفية المخصصة لمراقبة الأمراض المزمنة، أما فى قطاع المركبات فمن المتوقع أن يزيد الطلب على مجموعة واسعة من النقاط الطرفية الإضافية المكملة لتقنيات إنترنت الأشياء فى السيارات المتصلة لاسلكياً، والتى ستستخدم لأغراض محددة كإدارة أساطيل المركبات على سبيل المثال.

كما هو الحال فى العام 2019، سيشكل ميدان استخدام أجهزة قياس الاستهلاك الذكية للكهرباء، والتى يمكن استخدامها لتحسين قراء الاستهلاك والفوترة الصحيحة لاستهلاك المنازل، من أهم تطبيقات إنترنت الأشياء فى الصين وأوروبا الغربية فى العام 2020. حيث سيشكل هذا القطاع 26 بالمائة و12 بالمائة على التوالى من مجمل أجهزة إنترنت الأشياء الطرفية.

أما فى أمريكا الشمالية فيشهد قطاع كشف الخروقات الأمنية فى المبانى، مثل أجهزة الاستشعار التى تثبت على النوافذ والأبواب، أعلى نسب النمو وستشكل 8 بالمائة من مجمل أجهزة إنترنت الأشياء الطرفية.

أسواق أمريكا الشمالية والصين هى الأكبر من حيث عائدات الوحدات الإلكترونية الطرفية

ستصل العائدات من مبيعات النقاط الإلكترونية الطرفية فى العام 2020 إلى ما مجموعه 389 مليار دولار عالمياً سيأتى معظمها من أسواق أمريكا الشمالية والصين وأوروبا الغربية. وستشكل تلك المناطق الثلاث 75 بالمائة من مجمل عائدات النقاط الطرفية الإلكترونية. فأمريكا الشمالية ستسجل 120 مليار دولار فى العام 2020، بينما تسجل الصين 91 ملياراً، أما أوروبا الغربية فتأتى فى المرتبة الثالثة مسجلة 82 مليار دولار.