فاروس يبقى على توصياته بزيادة الوزن على سهم النساجون بقيمة عادلة 14.6 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم النساجون الشرقيون للسجاد بقيمة عادلة 14.6 جنيه للسهم.

وأرجع فاروس، سبب توقعها إلى أولا توقع زيادة أحجام السوق المحلى على خلفية ارتفاع الطلب والعوامل الموسمية فى الربع الثالث 2019، خاصة وأن أسعار البولى بروبلين تسير فى اتجاه هابط منذ بداية عام 2019، لذلك، توقع أن تواصل أسعار البولى الإيجابية بروبلين دعم الهوامش فى الربع الثالث 2019، حيث هبطت الأسعار إلى 1,105 دولار فى الربع الحالى من 1,187 دولار فى الربع الثانى 2019، ثانيا على مستوى الصادرات، حصلت الشركة على عقد فى قسم المنتجات المطبوعة مع وول مارت وموهوك، قد ينعكس ذلك على أرقام الربع الرابع 2019، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل شحنات أفضل العملاء فى أوروبا مستقرة فى المستقبل، فضلا أن الجمارك المفروضة على واردات الصين تتيح الفرصة لنمو الشركة فى سوق الولايات المتحدة.

ويتداول سهم النساجون الشرقيون للسجاد عند 8.0 مرة كمضاعف ربحية لعام 2019، و5.1 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، وتقدم الشركة توزيعات أرباح، ومن المتوقع أن يصل عائد توزيع الأرباح إلى 13.6% فى 2019.

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وقال فاروس، فى تقرير بحثى، إن إيرادات النساجون الشرقيون للسجاد ارتفعت إلى 2,634 مليون جنيه فى الربع الثانى 2019، بنسبة 1.2% ربعيًا و4.3% سنويًا، مدعومة فى غالب الأمر بنمو إيرادات التصدير، ووصلت المبيعات المحلية إلى 990 مليون جنيه، مستقرة ربعيًا بنسبة نمو فى أحجام 8%، متوسط سعر البيع 7%، وبارتفاع 1% سنويًا (أحجام مستقرة نسبيًا ونمو متوسط سعر البيع).

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد تعرضت لضغط نتيجة انخفاض العوامل الموسمية خلال شهر رمضان، إذ أولا سجلت مبيعات المنسوجات نموًا بنسبة 3% (أحجام +2%، ومتوسط سعر البيع +1%)، ثانيا سجلت مبيعات المنتجات غير المنسوجة نموًا بنسبة 25% سنويًا (الأحجام +19%، متوسط سعر البيع +5%)، ثالثا انخفضت المنتجات المطبوعة بنسبة 6% سنويًأ (أحجام -26%، متوسط سعر بيع +27% )، بالتركيز على ارتفاع جودة المنتجات.

أما بالنسبة لمبيعات التصدير، بلغت إيرادات مبيعات التصدير 1,644 مليون جنيه، بارتفاع 2% ربعيًا (أحجام -4%، متوسط سعر بيع +6%) و7% سنويًا (أحجام +14%، متوسط سعر بيع -6%)، جاء نمو الصادرات السنوى نتيجة أولا نمو الإيرادات سنويًا بنسبة 15% فى الولايات المتحدة ارتفاع الأحجام بنسبة 35%)، ثانيا زيادة المبيعات بنسبة 4% إلى شمال وجنوب أمريكا بعد فرض الجمارك الجديدة على واردات الصين بما فى ذلك عقود قطاعات المنتجات المنسوجة وغير المنسوجة والمطبوعة، ثاالث تعافى الصادرات الأوروبية بدعم من استكمال الشحنات إلى أفضل عملاء للشركة فى أوروبا (10% من المبيعات)، حققت نمو بنسبة 37% سنويًا فى الربع الثانى 2019.