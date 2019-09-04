شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أبوظبى تكشف عن نماذج الطرق الموحدة الرائدة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تناقش دائرة النقل في أبوظبي خططها الاستراتيجية في نقل التجربة الإماراتية الناجحة في توحيد شبكة الطرق والمواصلات وتطبيقها هذا النموذج، وذلك خلال استضافة المؤتمر الدولي للطرق 2019 في الفترة من 6 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والتي تنسجم مع أنظمة ووسائل النقل الذكي المستقبلية والمساهمة في إرساء بنية تحتية مستدامة لشبكة طرق إقليمية تواكب أعلى المعايير العالمية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وسيقدم المؤتمر فرصة للخبراء والاختصاصين من حول العالم نظرة متعمقة توضح كيف ساعد تحول أبوظبي غير المسبوق في مجال تطوير البنية التحتية لشبكة النقل في حصول دولة الإمارات على تقدير عالمي كأفضل شبكة للطرق في العالم على مدار ثلاث سنوات متتالية.