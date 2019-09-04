الاقتصاد

مجموعة أبو غالى وكيلا جديدا لمرسيدس بنز فى مصر والإعلان رسميا خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر وثيقة الصلة بقطاع السيارات أن مجموعة أبو غالى ، نجحت فى الحصول على الوكالة الرسمية للشركة العالمية الألمانية مرسيدس بينز فى مصر، وبذلك أصبحت الشركة هى الوكيل الجديد للشركة الألمانية فى مصر .

وقالت المصادر ، إن مجموعة أبوغالى  بصدد الإعلان رسميا عن وكالتها لمرسيدس بينز قريبا ، مشيرة الى أن المجموعة  تطمح فى أن توفر جميع الخدمات الفنية والتجارية بما يحقق أهداف الشركتين المصرية والألمانية .

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يذك  أن مجموعة أبو غالى تعد وكيلا لعدد من العلامات التجارية لكبرى الشركات المنتجة للسيارات سواء الأوروبية أو اليابانية والكورية والأمريكية ، كما أنها تعمل فى مجال السيارات فى مصر منذ الثمانينيات من القرن الماضى ، وتعد المجموعة من أكبر الشركات العاملة فى مجال السيارات .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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