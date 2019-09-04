شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أبو غالى وكيلا جديدا لمرسيدس بنز فى مصر والإعلان رسميا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر وثيقة الصلة بقطاع السيارات أن مجموعة أبو غالى ، نجحت فى الحصول على الوكالة الرسمية للشركة العالمية الألمانية مرسيدس بينز فى مصر، وبذلك أصبحت الشركة هى الوكيل الجديد للشركة الألمانية فى مصر .

وقالت المصادر ، إن مجموعة أبوغالى بصدد الإعلان رسميا عن وكالتها لمرسيدس بينز قريبا ، مشيرة الى أن المجموعة تطمح فى أن توفر جميع الخدمات الفنية والتجارية بما يحقق أهداف الشركتين المصرية والألمانية .

Advertisements

يذك أن مجموعة أبو غالى تعد وكيلا لعدد من العلامات التجارية لكبرى الشركات المنتجة للسيارات سواء الأوروبية أو اليابانية والكورية والأمريكية ، كما أنها تعمل فى مجال السيارات فى مصر منذ الثمانينيات من القرن الماضى ، وتعد المجموعة من أكبر الشركات العاملة فى مجال السيارات .