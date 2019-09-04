شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دينار فائض الكويت التجارى فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الكويتية عن ارتفاع فائض الميزان التجاري للكويت خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 1.3% ليبلغ نحو 5.05 مليارات دينار، مقارنة بفائض خلال الفترة نفسها من 2018 بلغ 4.9 مليارات دينار ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

وتظهر البيانات، التي حصلت عليها «الأنباء»، عن تراجع حجم فائض الميزان التجاري للبلاد بنهاية شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 776 مليون دينار بتراجع سنوي 22.7%، مقارنة بفائض بقيمة مليار دينار بنهاية يونيو 2018.

وعلى صعيد التبادل التجاري للكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ نحو 15.2 مليار دينار بتراجع سنوي 2.2%، مقارنة بحجم تبادل تجاري البالغ 15.6 مليار دينار بالفترة نفسها من 2018.

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وبلغت الصادرات الكويتية خلال النصف الأول من 2019 نحو 10.16 مليارات دينار متراجعة بشكل سنوي بنسبة 1.3%، قارنة بـ 10.3 مليارات دينار في الفترة المماثلة من 2018، فيما انخفضت الواردات في النصف الأول بنسبة 3.9% لتبلغ 5.1 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.3 مليارات دينار بالفترة المماثلة من 2018.

وخلال شهر يونيو الماضي، هبطت الصادرات الكويتية الى 1.5 مليار دينار بانخفاض 13%، مقارنة بـ 1.77 مليار دينار بنهاية يونيو 2018، فيما سجلت الواردات تراجعا طفيفا بنسبة 0.4% لتسجل 772 مليون دينار، مقارنة بـ 775 مليون دينار بنهاية يونيو 2018.

وعلى صعيد السلع المصدرة خلال شهر يونيو الماضي، فقد تصدر فصل وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية قائمة اهم السلع المصدرة خلال الشهر، حيث بلغ 1.39 مليار دينار بنسبة 89.9%، يليه فصل عربات، سيارات، جرارات، دراجات وعربات ارضية اخرى، أجزاؤها ولوازمها، حيث بلغ 57.6 مليون دينار بنسبة 3.7%، ثم منتجات كيميائية عضوية، حيث بلغ 31.8 مليون دينار بنسبة 2.1%.