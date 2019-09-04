شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..والكويت تسجل ثانى صعود فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجعت بورصة السعودية بضغوط هبوط قطاعى البنوك والمواد الأساسية، كما تراجعت بورصة دبى بسبب عمليات جنى أرباح على الأسهم القيادية، فيما دفع قطاع البنوك التجارية بورصة البحرين للصعود، وسجلت بورصة الكويت ثانى صعود خلال شهر سبتمبر.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 46.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.18 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.87% خاسراً 32.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3734.31 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 46.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.18 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.87% خاسراً 32.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3734.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 133.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 82 شركة، فيما تراجعت 99 شركة.

وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%.

وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم تبوك الزراعية بنسبة 5.57%، ثم بتروكيم بنسبة 3.01%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.91% ثم الدرع العربى بنسبة 3.06%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.85%.



بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى العقار والاتصالات. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى العقار والاتصالات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5961.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6560.19 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحاً 4.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4784.21 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 4351 صفقة.

وقفزت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.30%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.05%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.44%.

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بورصة البحرينارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى العقار والاتصالات. بورصة البحرينارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى العقار والاتصالات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5961.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6560.19 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحاً 4.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4784.21 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 4351 صفقة.

وقفزت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.30%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.05%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.44%.



بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسراً 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسراً 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 166.2 مليون سهم محققة ما قيمته 433.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 23 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعى الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.31%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.66%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.36%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.32%.