شعبة مواد البناء: استقرار الأسعار فى الأسواق وطن الأسمنت من المصنع 750 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 – 9 – 2019 استقرارا فى الأسعار معظم مواد البناء داخل الأسواق المصرية، وذلك فى ترجع المبيعات فى جميع المنتجات.
وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.000 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام، وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.
وشدد على أن معظم التجار ملتزمين بالأسعار الرسمية، مشيرا إلى أن جميع التجار يعانون من حالة ركود فى المبيعات ولذلك يجب عليه الالتزام بالأسعار الرسمية.
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