شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف تؤسس شركتك فى الهيئة العامة للاستثمار خلال ساعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى القضاء على البيروقراطية فيما يتعلق بتأسيس الشركات وأنهت الوزارة مبدأ "الكعب الداير" للمستثمر أو وكيله لتأسيس الشركة والانتظار لأيام.

وجمعت الوزارة كل الخدمات والمصالح فى مجمع الاستثمار، وبالتالى يمكن تأسيس الشركة فى ساعة واحدة.

ويقدم ”الخليج 365” خلال هذا الفيديو خطوات تأسيس الشركة من لحظة الدخول إلى الهيئة العامة للاستثمار حتى استلام الأوراق.

وقال محمد عربى الجمل، باحث اقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار، لـ"الخليج 365" إنه بمجرد دخول المستثمر سيدخل على مكتب الاستعلامات لتوضيح المستندات المطلوبة للتأسيس أو يضطلع عليها إلكترونيا، تليها عملية الحصول على رقم حسب نوع الخدمة ثم الصعود إلى الطابق الأول لصالة التأسيس.

ويتم استعداؤه بالرقم ثم يتم مراجعة مستنداته، ثم يجلس مرة ثانية فى حين يقوم الموظفون بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالشركة، أنه يتم متابعة الشركة ما بعد التأسيس وحل أى عقبات تواجه المستثمر.

وأشار إلى أن هناك الخدمة مميزة ويجلس المستثمر وخلال دقائق يحصل على عقد شركته مقابل دفع رسوم إضافية.

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