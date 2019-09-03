أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-9-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 156.8 مليون ورقة مالية بقيمة 712.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.41%، والعرب على 11.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 33.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

الشمس للإسكانأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالعمل على تنشيط مبيعات شركة الشمس للإسكان والتعمير، وذلك بعدما بلغت قيمة مبيعاتها خلال النصف الأول من 2019، نحو 108.618 مليون جنيه مقابل 200.386 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 45.8%، خاصة مع وجود مخزون من الوحدات التامة بنحو 145.8 مليون جنيه تقدر قيمتها البيعية بنحو 996 مليون جنيه، لما لذلك من آثار على نتائج الأعمال والسيولة النقدية. الشمس للإسكانأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالعمل على تنشيط مبيعات شركة الشمس للإسكان والتعمير، وذلك بعدما بلغت قيمة مبيعاتها خلال النصف الأول من 2019، نحو 108.618 مليون جنيه مقابل 200.386 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 45.8%، خاصة مع وجود مخزون من الوحدات التامة بنحو 145.8 مليون جنيه تقدر قيمتها البيعية بنحو 996 مليون جنيه، لما لذلك من آثار على نتائج الأعمال والسيولة النقدية.

كما أوصى الجهاز، بحسب تقرير نشر على شاشة البورصة، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تنشيط تسويق وحدات مستردة بلغت عددها 9 وحدات تجارية، و16 وحدة سكنية بلغت تكلفتها 154.8 مليون جنيه بتكلفة 650 مليون جنيه، لما لذلك من آثار على السيولة النقدية ونتائج الأعمال.

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وطالب الجهاز، شركة الشمس للإسكان والتعمير، بمتابعة الإجراءات القانونية بشأن 20 وحدة سكنية بمشروع المعراج تم تخصيصها من سنوات بموجب مقدمات حجز، ولم يتم التعاقد والتسليم للحاجزين لوجود نزاع قضائى معهم بشأنها، وذلك للحفاظ على حقوق وأموال الشركة.

وأوصى جهاز المحاسبات، ببحث ودراسة جدوى استثمارات شركة الشمس للإسكان بشركتى التعمير السياحى والقاهرة للإسكان والتعمير البالغ تكلفتها نحو 7.153 مليون جنيه ونحو 333 ألف جنيه، على الترتيب، ولم تحقق أى عائد من سنوات، وذلك فى ضوء عدم تحقيقها أى عائد للشركة منذ سنوات.

وطالب الجهاز، ببحث شركة الشمس للإسكان والتعمير، قائمة التدفقات النقدية فى 30 يونيو لعام 2019، صافى تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بالسالب بنحو 141.8 مليون جنيه، والتغير فى النقدية لكافة الأنشطة بالسالب بنحو 195 مليون جنيه، وما لذلك من الآثار على قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها النقدية فى مواعيد استحقاقها، وذلك فى ضوء السياسات المالية والنقدية المتبعة بالشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع.

الدلتا للسكرأعلنت شركة الدلتا للسكر، فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمة الشركة بنسبة 5% من رأسمال مشروع الشركة القابضة للبتروكيماويات بتأسيس شركة لإنتاج الايثانول من المولاس، بقيمة 2 مليون دولار تسدد على سنتين. الدلتا للسكرأعلنت شركة الدلتا للسكر، فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمة الشركة بنسبة 5% من رأسمال مشروع الشركة القابضة للبتروكيماويات بتأسيس شركة لإنتاج الايثانول من المولاس، بقيمة 2 مليون دولار تسدد على سنتين.

وكانت شركة الدلتا للسكر، قد حققت صافى ربح خلال الفترة بلغ 211.07 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 255.81 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 61.18%، لتصل إلى 1.366 مليار جنيه، مقابل 847.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وأشارت الشركة إلى أن المصروفات التمويلية انخفضت خلال نفس الفترة إلى 62 مليون جنيه، مقابل 83 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.





النيل لحليج الأقطاناعتمد مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، القوائم المالية السنوية المدققة للشركة عن الفترة المالية من أول يوليو لعام 2018 حتى 30 يونيو لعام 2019، حيث بلغ صافى الربح 7.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 2.6 مليون جنيه عن فترة المقارنة، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 389.9 مليون جنيه مقابل 382.1 مليون جنيه بزيادة نسبتها 2.05%.

وأضافت شركة النيل لحليج الأقطان، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة بلغت 424.4 مليون جنيه مقابل 427 مليون جنيه العام الماضى بنسبة انخفاض 2.6 مليون جنيه تمثل نسبة 0.6%، وهى عبارة عن الإهلاك العام لجميع الأصول الثابتة بالشركة، كما بلغت لأصول المتداولة هذا العام 27.3 مليون جنيه مقابل 22.9 مليون جنيه العام الماضى بزيادة قدرها 19% تتمثل فى زيادة فى بند عملاء وأوراق قبض.

وأوضحت الشركة، أن قائمة الدخل تأثرت بزيادة الإيرادات لتبلغ 13.5 مليون جنيه مقابل 120 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة أجرة الحليج إلى 115 جنيه مقارنة 100 جنيه العام الماضى، بالرغم من نقس الكمية المحلوجة عن العام الماضى، وزادت المصروفات العمومية والإدارية لتبلغ 6.5 مليون جنيه مقابل 4.8 مليون جنيه، مرجعة أسباب الزيادة إلى سداد جزء من الضرائب العقارية والمصروفات القضائية.