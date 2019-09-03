شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تنفى تسببها فى انقطاع خدمات أورانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعليقا على انقطاع كابل فايبر وتأثر خدمة الاتصالات لشركة أورانج أمس، نفى مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن تكون الشركة هى السبب فى انقطاع الخدمة عن عملاء شركة أورانج ، مؤكدا أن ما نشرته أورانج على صفحاتها الرسمية هو كلام عار تماما من الصحة، وأن المصرية للاتصالات ليست مسئولة عن تأمين وتصميم الشبكات الخاصة بشركات المحمول العاملة فى السوق المصرى وذلك طبقا للتعاقدات التى تتم بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن المصرية للاتصالات تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية والشبكات بما يساهم في تقديم أفضل خدمة لعملائها سواء من الأفراد أو الشركات بأعلى جودة ممكنة وهو الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركة في هذا الصدد، أما فيما يتعلق بتصميم وتأمين الشبكات والخدمات وضمان استمرارية وجودة الخدمات وتوفير مسارات بديلة فهي مسئولية الشركات بشكل مباشر وليس المصرية للاتصالات.

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وكانت شركة أورنج قد أكدت في تدوينة على موقع تويتر ردا على شكاوى عملائها من انقطاع الخدمة أن هناك مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات أثرت في بعض المناطق، والشركة تعمل حاليا على حلها.