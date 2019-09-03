شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية تستهدف تدريب 3600 عامل بقطاع المطاعم على مدار 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت غرفة المنشآت السياحية خطة ممنهجة لتدريب الكوادر البشرية التى تعمل فى المطاعم السياحية فى كافة التخصصات سواء بالإدارة أو الشيفات أو مقدمى الضيافة، بالمقاصد السياحية المصرية وخاصة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة.

وتستهدف غرفة المنشآت السياحية تدريب 1200 عامل فى هذا القطاع سنويا، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون إجمالى الكوادر المدربة فى الثلاث سنوات 3600 عامل، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

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وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.

وأكد الاتحاد ، أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ إبريل الماضى، حيث سيبلغ إجمالى المتدربين على مدار العام 12 ألف فى كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.