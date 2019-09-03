شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره..و"برنت" يهبط أدنى 58 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره في أعقاب بيانات ضعيفة أثار المزيد من القلق بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انخفض في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ أوائل عام 2016، وهو ما أثار القلق إزاء ركود محتمل في أمريكا، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية.

Advertisements



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 53.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.2 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.5% إلى 57.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.8 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.