شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي امام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي المتوقع بشأن الفائدة بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية متباينة.



وأعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 1.00% دون تغيير متفقاً مع التوقعات بشكل واسع النطاق.

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جاء هذا القرار قبيل صدور القراءة االثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي غدا عن الربع الثاني وسط توقعات بتباطؤ النمو بأكبر وتيرة فصلية في عقدين تقريباً بالتزامن مع استمرار نزاعات تجارية عالمية.



وكشفت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة في أستراليا انخفضت بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2%، فيما سجل الحساب الجاري فائضا بنحو 5.9 مليار دولار أسترالي بينما توقعت الأسواق فائضاً قدره 1.5 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6758، وسجل أعلى سعر عند 0.676 وأقل مستوى عند 0.6687.