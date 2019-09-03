الاقتصاد

نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ينخفض للمرة الأولى في 35 شهراً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية انخفض للمرة الأولى في خمسة وثلاثين شهراً.


وتراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة في أغسطس/آب، وهي أول مرة ينخفض فيها أدنى خمسين نقطة منذ يناير/كانون الثاني 2016، من 51.2 نقطة في يوليو/تموز في حين توقع محللون انخفاضه إلى 51 نقطة.

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