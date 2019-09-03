شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط بفعل مخاوف الحرب التجارية والركود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تجدد القلق من تصاعد الحرب التجارية ومخاوف ركود محتمل في الولايات المتحدة.



وكانت أمريكا واالصين قد فعلتا قرارهما بفرض رسوم جمركية على واردات سلع بين البلدين بداية من سبتمبر/أيلول الجاري.

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وأكد الرئيس الأمريكي "ددونالد ترامب" على أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد لكننه وصف بكين بأنها الطرف لأضعف في المفاوضات كونها لن تصمد لفترة طويلة في هذه الحرب التجارية.



ووتترقب الأسواق عن كثب يوم الجمعة المقبل تقرير الوظائف في أمريكا، وهي بيانات شديدة الاهمية بالنسبة للاحتياطي الاتحادي والمستثمرين لمعرفة أداء سوق العمل وحالة الاقتصاد بوجه عام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 345 نقطة) إلى 26056 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 7897 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 2904 نقاط.