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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النيكل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم في أعقاب بيان رسمي من الحكومة الإندونيسية أعلنت من خلاله عزمها بدء حظر تصدير المعدن الصناعي بداية من الأول من يناير/كانون الثاني عام 2020.
تأتي الخطوة الإندونيسية قبل عامين من المخطط (2022) حيث تستهدف جاكرتا زيادة مخزونها من النيكل اللازم لصناعاتها.
وصدرت إندونيسيا بالفعل 38 مليون طن من النيكل منذ بداية عامم 2019 حتى نهاية يوليو/تموز، وبهذا المعدن الضخم، كشفت الحكومة عن ضرورة التفكير في احتياطياتها من المعدن وصناعاتها المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم صادرات إندونيسيا من النيكل ذهبت إلى الصين، وفقا لحسابات صحيفة فاينانشيال تايمز، وعلى أثر خطوة حظر التصدير، من المتوقع حدوث عجز في السوق العالمي بنحو 100 ألف طن سنوياً.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 17909 دولارات دولار للطن، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18622.5 دولار، وهو الاعلى في خمس سنوات.
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