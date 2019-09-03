شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبلغ ذروة 28 شهرا قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا ، مع استمرار الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 99.37 نقطة الأعلى منذ الأول من أيار/مايو 2017 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.08 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.06 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية عقب بيانات قوية عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر بالعالم خلال آب/أغسطس.

Advertisements

عمليات شراء العملة الأمريكية لا تتوقف فى الوقت الحالي كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة ، واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

وأيضا هناك ضغوطا سلبية تواجه العملات الرئيسية الأخرى ،وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني ، اليورو يواجه مخاوف الركود الاقتصادي واحتمالات تخفيف السياسة النقدية الأوروبية ،والجنيه الإسترليني أزمة سياسية عنيفة فى المملكة المتحدة قد تؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة البريطانية والدعوة لانتخابات عامة جديدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن أداء قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال آب/أغسطس ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتصدر القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر آب/أغسطس المتوقع مستوي 50.0 نقطة من مستوي 49.9 نقطة بالقراءة الأولية ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 51.2 نقطة فى آب/أغسطس بنفس القراءة السابقة.