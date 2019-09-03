شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب أعلى مستوى فى 33 شهرا بفضل طلب الأصول الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 33 شهرا ، بفضل الطلب النشط حاليا على الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.4% حتى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 18.55$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 18.48$ ، وسجلت الأعلى عند 18.57$ ، والأدنى عند 18.32$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت الفضة يوم الخميس الماضي أعلى مستوى فى 33 شهرا عند 18.65$ للأوقية.

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وعلى مدار آب/أغسطس المنقضي ،ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 13% ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ حزيران/يونيو 2016.

وتعاذ تلك المكاسب الشهرية الضخمة إلى الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة ، خاصة مع تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال أكثر من ست سنوات ، فى حين لا تزال أسعار معدن الفضة بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من الطلب الاستثماري القوي على معظم أسعار المعادن النفيسة.

نشط الطلب على الأصول الآمنة يوم الثلاثاء فى ظل تفاقم الأزمة السياسية فى بريطانيا و الانقسام الحاد فى البلاد جراء انفصال البلاد المحتمل عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.