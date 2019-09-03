شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل مخاوف الأزمة السياسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع تضرر المعنويات جراء الأزمة السياسية فى بريطانيا ،والتي قد تؤدي إلى سحب الثقة من حكومة بوريس جونسون والدعوة لانتخابات عامة جديدة ،و انخفض الجنيه الإسترليني على أثر تلك الأزمة لأدنى مستوى فى 35 شهرا مقابل الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنحو 0.4% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

Advertisements

قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، فى حال نجحت المعارضة فى تشريع مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومن المقرر إجراء تصويت فى وقت لاحق اليوم بالبرلمان البريطاني ، على تأجيل انفصال البلاد المقرر فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر ،حتى تتمكن المعارضة من تعطيل خطة بوريس جونسون للانفصال دون أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% متصدرا قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.4 %.

وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.25% ، وانخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى فى 35 شهرا مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1958$.