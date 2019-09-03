شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخاطر تدعم الذهب وقوة الدولار الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، مع تحسن الطلب مرة أخرى على المعدن كملاذ آمن فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ، لكن تظل المكاسب محدود بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,533.86$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,529.56$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,521.64$.

أنهي الذهب تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,516.99$ للأونصة.

وعلى مدار آب/أغسطس حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 7.5% ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، بفضل عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

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أهم تلك المخاطر التي حدثت خلال الشهر الماضي ،تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وانقلاب منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية كمؤشر لركود محتمل للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وتزايد احتمالات قيام معظم البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

زادت تلك المخاطر فى الوقت الحالي ، فى ظل تفاقم الأزمة السياسية فى المملكة المتحدة البريطانية حول انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ،بالإضافة إلى توالي البيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليواصل صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 99.37 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 878.31 طن متري.