شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف الحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، ليسجل الخام الدولي"نفط خام برنت" أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة تزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

بحلول الساعة 10:09بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 58.08$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.48$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 58.84$ ،وأدنى مستوي 58.02$ الأدنى منذ 15 آب/أغسطس الماضي.

وانخفض الخام الأمريكي إلى مستوي 54.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.78$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.02$ ،وأدنى مستوي 54.24$.

أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الاثنين منخفضة بنسبة 0.8% ،وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 4.75% على مدار تعاملات آب/أغسطس ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تفاقم الحرب التجارية الأمريكية الصينية ، و التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

بدأت الحكومة الأمريكية يوم الأحد "الأول من أيلول/سبتمبر" فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الصينية المتبقية والتي تبلغ نحو 300 مليار$ ، فى أحدث خطوات تصعيد الحرب التجارية.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يفكر جديا فى تأجيل تلك الرسوم لفترة زمنية ليست بالطويلة ، من أجل المساعدة فى تهدئة المخاوف بالأسواق ،وتسريع وتيرة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

لكن مع إعلان الصين عن إجراءات انتقامية يوم الجمعة 23 آب/أغسطس بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5% إلى 10% على واردات أمريكية بنحو 75 مليار$ ، عجل تنفيذ الرسوم الأمريكية الجديدة ،بل وتم زيادة تلك الرسوم التعريفية من 10% إلى 15 %.

فى كوريا الجنوبية أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي اتسع بأقل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ، فى أحدث دلائل تأثر أحد الاقتصادات العالمية الكبرى بالحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.

عززت تلك البيانات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وهو ما يؤثر سلبا على مستويات الطلب على النفط "الضعيف" فعليا على مدار هذا العام.

ويضغط سلبا أيضا على الأسعار ،ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" خلال آب/أغسطس للمرة الأولى خلال العام الحالي ،بعد اتساع المعروض من العراق ونيجيريا.

وقفز إنتاج روسيا إلى نحو 11.3 مليون برميل يوميا فى آب/أغسطس ، بأعلى مستوى منذ آب/مارس الماضي ،متجاوزا المعدل الذي تعهدت بيه موسكو للحد من المعروض بموجب الاتفاق الأخير لتحالف "أوبك بلس".