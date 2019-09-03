شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينجح مجددا فى التداول أعلى 10,000$ ونسبة الهيمنة تقفز لأعلى مستوى فى عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بعد نجاحها اليوم السابق فى التداول بقوة أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$ ، فى ظل تسارع مستويات الطلب على العملة الرائدة فى السوق ،وصعود نسبة الهيمنة على تعاملات سوق التشفير لأعلى مستوى فى عامين ونصف.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 122$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 10,506$ الأعلى منذ 26 آب/أغسطس ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,384$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,311$.

حققت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 6.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 5 آب/أغسطس الماضي ، بعد تجاوز وبقوة مستويات 10,000$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 266 مليار$ ،مع ارتفاع هامشي فى معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

قفزت هيمنة "البتكوين" على التعاملات فى سوق التشفير يوم الثلاثاء إلى 70.1% ، و الذي يعد أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2017، بفضل تسارع مستويات الطلب على العملة الرائدة فى السوق.

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خلال الفترة التي سبقت إطلاق بورصة شيكاغو "CBOE" للعقود الآجلة للبتكوين فى كانون الأول/ديسمبر 2017 ،ارتفع سوق التشفير بقوة ،وسجلت أسعار البتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق ، قبل الدخول فى مرحلة تصحيح وجني أرباح امتدت إلى الآجل الطويل.

ومع قرب إطلاق العقود الآجلة فى بورصة Bakkt من المتوقع حدوث نفس الأمر ، لكن مع استبعاد احتمال الصعود لمستويات قياسية جديدة ،حيث من المتوقع دخول طلب قوي من قبل مستثمري المؤسسات.

ستبدأ منصة Bakkt التي طال انتظارها قبول الإيداعات المالية اعتبارا من 6 أيلول/سبتمبر ، حيث من المقرر تشغيل منصة العقود المستقبلية رسميا فى 23 من الشهر الجاري.

وبدأت بورصة Bakkt "أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم" عمليات التشغيل التجريبي فى 22 تموز/يوليو الماضي ،وتهدف إلى توفير الثقة التي تفتقر إليها البورصات المشفرة فى توفير الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE خلال الربع الأول من هذا العام ،لكن التأخير فى الموعد بسبب المشاورات المستمرة مع لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة.

ومن المعروف سابقا إن المنصة سوف تقوم بتسوية عقودها الآجلة باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.