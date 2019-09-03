شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني دون مستويات 1.2$ للمرة الأولى فى ثلاث سنوات بفعل تصاعد التوترات حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول دون مستويات 1.2000 دولار للمرة الأولى فى نحو ثلاث سنوات ، بفعل تصاعد التوترات السياسية فى المملكة المتحدة حول انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، حيث يستعد حزب العمال المعارض لتقديم تشريعا لتأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.8% إلى 1.1958$ الأدنى منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند1.2061$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2068$.

فقد الجنيه يوم الاثنين نسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل الأداء القوي للدولار الأمريكي ، بالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية فى بريطانيا حول خطة الانفصال دون اتفاق.

يصر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على صعوبة تأجيل "بريكست" مجددا بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي فى حزيران/يونيو 2016، ليمضي قدما فى طريق الانفصال حتى إن كان دون اتفاق مع زعماء أوروبا ، حيث تكثف الحكومة استعداداتها لتلك الخطوة المحتملة.

ومن أجل ذلك اتخذ "جونسون" الأسبوع الماضي إجراءا مثيرا للجدل ،مستخدما صلاحياته الدستورية فى تعليق عمل البرلماني اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر الجاري إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، ووافقت الملكة "إليزابيث" على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.

Advertisements

وجاء هذا الإجراء فى إطار سياسة لوي الذراع مع المعارضة الرافضة لتمرير " بريكست" دون اتفاق ، حيث أن الوقت المتاح لتمرير قوانين من شأنها إيقاف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيتقلص إلى حد بعيد ،قبل الموعد المقرر لبريكست فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتخشي المعارضة من أن يتسبب انفصال البلاد دون اتفاق فى حدوث اضطرابات خطيرة ، سوف تؤثرا كثيرا على الاقتصاد البريطاني وأسعار السلع والخدمات ، وقال زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" إنه سيفعل كل ما هو ضروري لمنع حدوث هذا الأمر.

وتحاول المعارضة استخدام الوقت المتاح "أقل من أسبوعين" قبل تعليق عمل البرلمان ، فى اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى عرقلة احتمال انفصال البلاد دون اتفاق تجاري.

أول تلك التدابير ،المتوقع أن يقدم حزب العمال فى وقت لاحق اليوم تشريعا يسعي لتأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر لتجنب السيناريو الفوضوي لبريكست ،فى حالة الموافقة على هذا التشريع سوف يتم الدعوة سريعا إلى سحب الثقة من حكومة "بوريس جونسون".

وقال مسؤول بارز فى حكومة جونسون فى حالة حدوث هزيمة فى تصويت البرلمان على الإستراتيجية الحالية للانفصال دون اتفاق ،سوف يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف المسؤول إنه إذا انضم نواب من حزبه "المحافظين" إلى المعارضة "متوقع إلى حد كبير" لإلحاق هزيمة بجونسون فإن الحكومة ستطرح على الفور تصويتا غدا الأربعاء لإجراء انتخابات عامة جديدة فى البلاد.