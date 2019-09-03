شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في قرابة ثلاثة أعوام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 106.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.24، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.39، بينما حقق الأدنى له عند 106.17.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.8% مقابل 3.7% في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.9%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عن ما قيمته 49.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع 50.4 في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.3% في حزيران/يونيو.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير يذكر عن تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى 47.6 مقابل 45.1، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسط الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال الاقتصاد الأمريكي في كلية ستونهيل في ماساتشوستس.