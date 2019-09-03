شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الفضة بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أعوام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى له في قرابة ثلاثة أعوام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.16% لتتداول حالياً عند 18.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.52$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 99.28 مقارنة بالافتتاحية عند 99.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عن ما قيمته 49.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع 50.4 في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.3% في حزيران/يونيو.

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كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير يذكر عن تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى 47.6 مقابل 45.1، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسط الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال الاقتصاد الأمريكي في كلية ستونهيل في ماساتشوستس.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين بحلول نهاية هذا الأسبوع للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي وذلك قبل أن نشهد يوم الجمعة المقبلة الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وإلقائه لخطاب تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في الحدث الذي يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الاثنين كشف وزارة التجارة الصينية عن تقدمها بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على سلع وبضائع صينية بقيمة 112$ مليار متضمنة الأحذية، الساعات الذكية وأجهزة التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة في أحدث تصعيد للحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ويذكر أن الصين بدأت الأحد الماضي هي الأخرى في فرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار، ونود الإشارة إلى أنه بحلول منتصف هذا الشهر من المرتقب أن يتم أيضا فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة 15% على بضائع وسلع صينية بقيمة 160$ مليار متضمنة أجهزة الحاسوب الآلي المحمول والهواتف المحمولة، ويأتي ذلك مع التطلع لاستأنف المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين خلال هذا الشهر.