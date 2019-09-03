شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للجلسة السابعة على التوالي للأدنى له في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 1.0937 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0970، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 1.0931، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0972.

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هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 35.8 ألف مقابل مقابل تراجع بواقع 4.3 ألف في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تظهر نمو 0.3% مقابل انكماش 0.6% في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عن ما قيمته 49.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع 50.4 في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.3% في حزيران/يونيو.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير يذكر عن تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى 47.6 مقابل 45.1، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسط الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال الاقتصاد الأمريكي في كلية ستونهيل في ماساتشوستس.