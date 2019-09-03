شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً وفي أعقاب تطورات النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.29% لتتداول عند مستويات 54.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.00$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.17% لتتداول عند 58.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.54$ للبرميل، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.20% إلى مستويات 99.28 مقارنة بالافتتاحية عند 99.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عن ما قيمته 49.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع 50.4 في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.3% في حزيران/يونيو.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير يذكر عن تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى 47.6 مقابل 45.1، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسط الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال الاقتصاد الأمريكي في كلية ستونهيل في ماساتشوستس.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين كشف وزارة التجارة الصينية عن تقدمها بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على سلع وبضائع صينية بقيمة 112$ مليار متضمنة الأحذية، الساعات الذكية وأجهزة التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة في أحدث تصعيد للحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ويذكر أن الصين بدأت الأحد الماضي هي الأخرى في فرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار، ونود الإشارة إلى أنه بحلول منتصف هذا الشهر من المرتقب أن يتم أيضا فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة 15% على بضائع وسلع صينية بقيمة 160$ مليار متضمنة أجهزة الحاسوب الآلي المحمول والهواتف المحمولة، ويأتي ذلك مع التطلع لاستأنف المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين خلال هذا الشهر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضي أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن إنتاج بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً قد سجل في آب/أغسطس ارتفاع موسع متخطياً حجم الإنتاج المخطط له، ما عكس مخالفته لاتفاق روسيا مع منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس القادم، إلا أنه أعرب عن كون حجم إنتاج بلاده سيتطابق مع الهدف لاحقاً.

ويذكر أن لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك "OPEC – JMMC" أفادت الثلاثاء الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعليات اجتماع اللجنة، بأن أعضاء المنظمة ملتزمين باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط واستطاعوا خفض الإنتاج خلال تموز/يوليو 159% مقارنة بالتزامهم 137% في حزيران/يونيو، كما أعربت اللجنة آنذاك عن توقعاتها باتجاه مخزونات النفط العالمية للانخفاض خلال النصف الثاني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 12 منصة إلى إجمالي 742 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 30 من آب/أغسطس الماضي، موضحة ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي بواقع 16 منصة وعكست آنذاك أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نيسان/أبريل الماضي.