شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى له في ستة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل من عام 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.16% لتتداول حالياً عند 1,532.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,535.20$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار 0.19% إلى 99.27 مقارنة بالافتتاحية عند 99.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس اتساعاً عند ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عن ما قيمته 49.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع 50.4 في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.3% في حزيران/يونيو.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير يذكر عن تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى 47.6 مقابل 45.1، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسط الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن حيال الاقتصاد الأمريكي في كلية ستونهيل في ماساتشوستس.

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بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين بحلول نهاية هذا الأسبوع للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي وذلك قبل أن نشهد يوم الجمعة المقبلة الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وإلقائه لخطاب تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في الحدث الذي يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثاني على التوالي بعد أن تم خفضها في الاجتماعان السابقان للاجتماع الماضي بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.00%، وذلك قبل أن نشهد غداً الأربعاء الكشف عن بيانات النمو للربع الثاني الماضي والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين كشف وزارة التجارة الصينية عن تقدمها بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على سلع وبضائع صينية بقيمة 112$ مليار متضمنة الأحذية، الساعات الذكية وأجهزة التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة في أحدث تصعيد للحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ويذكر أن الصين بدأت الأحد الماضي هي الأخرى في فرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار، ونود الإشارة إلى أنه بحلول منتصف هذا الشهر من المرتقب أن يتم أيضا فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة 15% على بضائع وسلع صينية بقيمة 160$ مليار متضمنة أجهزة الحاسوب الآلي المحمول والهواتف المحمولة، ويأتي ذلك مع التطلع لاستأنف المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين خلال هذا الشهر.