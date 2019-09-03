شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تنضم إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بما يعزز خطط نمو الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع البتروكيماويات والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، عن إدراجها رسمياً في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يشكل انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي خطوة غير مسبوقة.

وانضمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إلى هذا الإنجاز التاريخي للسوق المالية السعودية ضمن عددٍ من الشركات السعودية المدرجة في مؤشر إم إس سي آي الرائد للأسواق الناشئة بعد اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات الانضمام.

Advertisements

ويأتي هذا الإدراج من خلال استراتيجية فريق علاقات المستثمرين الطموحة لدى "سبكيم" لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، والحرص المتكامل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لتعزيز الشفافية والارتقاء بمعايير التواصل والإفصاح، وضمان توفير معلومات صحيحة وشاملة عن "سبكيم" لكافة الأطراف ذات العلاقة بشكل دوري ومنظم، والذي بدوره ساهم في ارتفاع نسبة الأسهم المملوكة في الشركة من قبل المستثمرين الأجانب بنسبة تجاوزت 8% خلال الأشهر القليلة الماضية، بفضل الله، ثم أدائها التشغيلي.

وتأتي أهمية دور علاقات المستثمرين من خلال الحوار المستمر مع جميع المستثمرين على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، لتمكين أفضل الممارسات للتواصل الأكثر فعالية بين الشركة والمجتمع المالي، سعياً إلى تحقيق تقييم عادل لأداء الشركة، وتوصيل كل ما يتعلق بأداء الشركة من خلال المعلومات الشاملة حول الأداء الحالي والمستقبلي.

وحسب البيان ساهم الاندماج المتكافئ بين "سبكيم" و"الصحراء" والذي اكتمل في شهر مايو الماضي إلى تكوين شركة رائدة في مجال البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة تشغيلية وتجارية مرموقة، ويعزز فرص النمو والاستفادة من الإمكانات الحالية وضمان استدامة عملياتها التجارية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 210.9 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.مقابل أرباح بلغت 211.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.