شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الأهلي التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن توقيع إتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي التجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، أن التمويل مقسم إلى طويل الأجل بقيمة 100 مليون ريال وتمويل قصير الأجل بقيمة 55 مليون ريال بالإضافة إلى 11.25 مليون ريال تحوط، لتصبح القيمة الإجمالية للإتفاقية 166.25 مليون ريال.

وبحسب البيان، تمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى شهرين وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح).

وتهدف الشركة من هذه الاتفاقية للتوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.

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وحصلت الشركة على التمويل بضمان سند لأمر بقيمة 110% من إجمالي التسهيلات، علما بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 21.6%.