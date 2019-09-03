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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أوتاد" تبحث إلغاء إدراج الشركة من سوق "دبي".. 18 سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أوتاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك للنظر في إلغاء إدارج الشركة لدى سوق دبي المالي.
وأفادت الشركة، في بيان لموق سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة سيتم إلغاء إدراجها اعتباراً من 30 سبتمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق، في مايو الماضي، على إلغاء إدراج أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي.
يُذكر أن و شركة أوتاد، وهي شركة مساهمة خاصة، قد تم إدراجها في السوق الثاني بسوق دبي المالي في 21 ديسمبر 2017.
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