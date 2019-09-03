شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك إماراتية كبرى تسعى لزيادة نسبة ملكية غير المواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجهت البنوك بالإمارات المدرجة نحو زيادة ملكية المستثمرين الأجانب من غير المواطنين من أجل استقطاب سيولة أكبر، فقبل "الإمارات دبي الوطني"الأكبر من حيث الأصول بإمارة دبي، كان "بنك أبوظبي الأول" قد وافق هذا العام على زيادة ملكية الأجانب من 25 إلى 40%.

ووضع القانون حداً أعلى لملكية المستثمرين الأجانب غير المواطنين بنسبة 40%، فيما لا تزال بنوك لا تسمح بتملك غير المواطنين، ومن بينها مصرف الإمارات الإسلامي المملوك بشكل كامل من "الإمارات دبي الوطني".

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وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب (غير مواطني الإمارات) في البنوك الوطنية المدرجة في سوق الأسهم نحو 7.57 مليار سهم بنهاية جلسة أمس، بحسب صحيفة الخليج.

ويصل إجمالي ملكية المستثمرين غير المواطنين (العرب والخليجيين والجنسيات الأخرى) نحو 11.94% من إجمالي رؤوس أموال 20 بنكاً ومؤسسة مالية وطنية مدرجة، فيما تصل ملكية المستثمرين المواطنين إلى نحو 88.06% بما يعادل 55.8 مليار سهم.

وتظهر البيانات بأن نسب الفاعلية لملكية غير المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية المدرجة تتراوح بين 0.27% و 48.99%، فيما تتراوح النسب المسموحة للتملك بين 10 إلى 40% كحد أقصى.