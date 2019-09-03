شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يطلق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عزمها بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في العاصمة الرياض، واستخدام تلك المخلفات بعد التدوير في عمليات البناء وتشييد الطرق.

وأضافت الشركة أن منشأة فرز النفايات وإعادة تدويرها هي البداية فقط لسلسلة من المنشآت المماثلة التي سيتم إطلاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف أوسع يتمثل في إعادة تدوير جميع المخلفات، مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقالت الشركة إن السعودية تنوي بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في العاصمة الرياض سعياً منها في إصلاح صناعة إدارة النفايات بدلاً من عملية ردم أو دفن النفايات وسيتم إعادة استخدام النفايات هذه في بناء الطرق والمساكن.

ومن المتوقع البدء بالمرحلة الأولى من البناء بنهاية العام.

جدير بالذكر أن الإدارة الأكثر فعالية للمخلفات كانت من ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 المعلن عنها في عام 2016 حيث إن المملكة تعيد تدوير حوالي 10% فقط من 50 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير التي تنتجها كل عام، حسب ما أظهرته دراسات أجراها صندوق الاستثمارات العامة.

Advertisements

وتريد شركة إعادة التدوير أن تقوم المنشأة الجديدة بإعادة تدوير حوالي نصف ما يقدر بـ 5 مليون طن من مخلفات البناء والهدم السنوية في العاصمة بحلول عام 2035.

وقالت مصادر في أبريل الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"محادثات أولية للحصول على تمويل تجسيري تتراوح قيمته بين 5 و8 مليارات دولار.

وكان صندوق الثروة السيادي قد استكمل مارس الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في "سابك" إلى أرامكو .

وفي العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري للصندوق.

وفي وقت سابق، تم تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق رؤية السعودية 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.