شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الإمارات يوجه تحذيرا من الاتصالات المشبوهة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعا اتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك بالدولة إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الاتصالات والرسائل المشبوهة التي يتلقاها العملاء أحيانا من شبكات متخصصة في عمليات النصب والاحتيال، والتي تستخدم عدة طرق للوصول إلى البيانات المصرفية السرية للعملاء.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن المصرف المركزي مؤخرا، أنه تلقى نحو 1516 تقريرا من البنوك والكيانات المالية والتجارية والاقتصادية بالدولة عن الأنشطة الاحتيالية، بزيادة قدرها 18.2% مقارنة مع عام 2017.

وكان المصرف المركزي قد أصدر الشهر الماضي، بيانا حذر فيه المستخدمين من الأنشطة الاحتيالية.

وقال الاتحاد حول كيفية حماية العملاء من عمليات النصب والاحتيال المحتملة إن هناك عدة إجراءات احترازية يجب على العميل اتخاذها لحماية بياناته المصرفية والشخصية، والحؤول دون وصول شبكات الاحتيال والنصب إليها، بما يضمن منع وصولهم إلى الحسابات المصرفية والأرصدة الخاصة بالعميل، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وأكد أنه من المهم أن يتحقق العميل بانتظام من كشف حسابه المصرفي بحثاً عن أي نشاط غير طبيعي.

ودعا العملاء إلى التأكد من أن دفاتر الشيكات الخاصة بهم موجودة دائما في مكان آمن، وأن لا يتركوا كلمة السر الخاصة بهم مكتوبة في أي مكان.

وحذر العملاء من استخدام خدمة الواي فاي المجانية للاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي تتضمن إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يمكن للمتسللين الوصول إلى البيانات الشخصية من خلال هذه الشبكات غير المضمونة.

وأكد أنه من الضروري أن تبقى بيانات الاتصال الخاصة بالعميل محدثة مع البنك الذي يتعامل معه لضمان أمن حسابه المصرفي.