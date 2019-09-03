شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث شركات أجنبية تتصدر الوساطة وتستحوذ على أكثر من ثلث قيم التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: استطاعت ثلاث شركات أجنبية العودة لصدارة شركات الوساطة بالسوق السعودي من حيث قيم التداولات، وذلك بعد أن كانت قد تنتحت عن المقدمة الشهر الماضي، والشركات الثلاثة هي: شركة جولدمان ساكس العربية السعودية والتي جاءت بالمرتبة الأولى، تلاها جي بي مورجان السعودية، ثم إتش إس بي سي السعودية المحدودة ولكن بالمركز الرابع.

وكانت الشركات الأجنبية قد بدأت في تصدر المشهد منذ شهر يونيو الماضي بعد انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، ها هي تعود مرة أخرى مع تنفيذ احدى مراحل الانضمام لتلك المؤشرات.

واستحوذت الشركات الثلاثة الأكثر استحواذاً على أكثر من ثلث قيمة التداولات خلال شهر أغسطس، حيث استحوذت على 37.9%، وبقيمة تداولات للشركات الثلاثة بلغت 59.36 مليار ريال.

وكان المؤشر العام للسوق السعودي قد ختم أسبوعه المنتهي في 29 من أغسطس الجاري متراجعاً وللأسبوع الخامس على التوالي خاسراً 425.89 نقطة بنسبة تراجع 5.04% ليغلق عند 8019.77 نقطة، ليسجل بذلك أكبر تراجع أسبوعي منذ 15 أسبوعاً.

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وكانت شركة الراجحي المالية قد استطاعت أن تستعيد مكانتها في صدارة شركات الوساطة بالسوق السعودي من حيث قيم التداولات، وذلك بعد أن تنازلت عن الصدارة لشهرين متتاليين لشركة جولدمان ساكس العربية السعودية والتي جاءت بالصدارة خلال هذين الشهرين.

وكانت كل من إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي موجان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية، في الصدارة ضمن أكبر عشر شركات لشهرين متتاليين وقبلهم جولدمان ساكس والذي بقي وحيدا في يوليو، بينما تراجعت الشركات الأربعة الأخرى في مكانتها.

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