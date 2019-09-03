شكرا لقرائتكم خبر عن 8.56 مليار درهم تداولات شركات الوساطة بسوق دبي خلال أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت 10 شركات وساطة من بين 34 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 82.8% أو ما يعادل 7.1 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أغسطس الماضي البالغة نحو 8.56 مليارات درهم.

وبحسب بيانات حديثة لسوق دبي المالي تصدرت "شعاع كابيتال" القائمة حيث بلغت حصتها نحو 2.96 مليار درهم ما يعادل 34.62%، وذلك في أعقاب استحواذها ع لى شركة أبو ظبي المالية، وجاءت "المجموعة المالية هيرميس-الإمارات" في المرتبة الثانية بحوالي 781.8 مليون درهم بنسبة 9.13% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث شركة أرقام سيكيوريتيز بنحو 744.28 مليون درهم بنسبة 8.69%، تلتها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بنحو 528.8 مليون درهم بنسبة 6.17%.

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وجاءت الصفوة مباشر للخدمات المالية بالمرتبة الخامسة بنحو 487.9 مليون درهم بنسبة 5.7%، ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية بنحو 418.7 مليون درهم بنسبة 4.89%.

تلتها شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية بنحو 417.8 ملايين درهم بنسبة 4.88%، ثم الرمز كابيتال بنحو 332.01 مليون درهم بنسبة 3.88%.

وفى المركز التاسع جاءت إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية بنحو 245.8 مليون درهم بنسبة2.87%، ثم مينا كورب للخدمات المالية بحوالي 176.6مليون درهم بنسبة 2.06%.

يشار إلى أن المؤشر العام لسوق دبي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5.47%، ما يعادل 159.78 نقطة إلى 2758.60 نقطة ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ شهرين تقريبا.