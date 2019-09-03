شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة رئيساً لأرامكو استعداداً لطرحها للاكتتاب العام (سيرة ذاتية) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هنَّأ وزير الطاقة المهندس خالد الفالح الأستاذ ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، كاشفًا عن كونها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام.

وكتب الفالح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، التي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

وحسب وكالة بلومبرج، فإن تعيين الرميان لرئاسة "أرامكو"، يأتي ضمن استعدادات المملكة لطرح جزء من أسهم هذه الشركة للاكتتاب، مشيرة إلى أن التعيين يهدف أيضاً إلى "فصل وزارة الطاقة عن الشركة وتجنب أي تضارب في المصالح".

سيرة ذاتية لرئيس أرامكو الجديد:

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حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من "جامعة الملك فيصل"، وتخرج في كلية "هارفارد للأعمال" بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما حصل على برنامج الإدارة العامة.

من 1999 إلى 2004 عمل مديرا للوساطة الدولية في "البنك السعودي الهولندي".

عام 2004 شارك الرميان في تأسيس "هيئة السوق المالية السعودية".

من 2004 إلى 2007 عمل رئيساً للقوائم المالية في الهيئة.

من 2008 إلى 2010 عمل مديرا في قسم تمويل الشركات في "هيئة السوق المالية السعودية"

من 2011 إلى 2015 عمل بمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال، ومدير الوساطة الدولية في البنك الأول.

من 2014 إلى 2015 شغل عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول".

في 2016 عمل عضو مجلس الإدارة والمشرف على "صندوق الاستثمارات العامة" في المملكة العربية السعودية.

شغل الرميان منصب عضو مجلس إدارة كل من شركة "أرامكو السعودية"، و"مجموعة سوفت بنك"، وشركة "أوبر تكنولوجيز"، وعضوا لمجلس "صندوق التنمية الصناعية السعودي"، وكذلك عضو في "الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح أرامكو ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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