وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية في البتروكيماويات بالجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الجبيل

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي أمس وفدا من شركة CGPC الصينية، حيث تهدف الزيارة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات والاطلاع على البنية التحتية المميزة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

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والتقى وفد الشركة الصينية بالمسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل في مركز الزوار واستمعوا إلى شرح مفصل عما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية، وأبرز الشركات الموجودة، وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينتا الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتان.

واطلع الوفد خلال زيارته على مركز الزوار وأبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر التي تعد الأضخم على مستوى العالم.

وعقد وفد شركة CGPC اجتماعا مع قطاع تطوير الاستثمار حيث قدم الوفد عرضا تعريفيا عن الشركة وأهم منتجاتها ومصادرها.