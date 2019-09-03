166 مليونا لتمويل توسع «ساسكو»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو»، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري بقيمة إجمالية بلغت 166.25 مليون ريال، بهدف إجراء توسعات وإنشاء محطات جديدة.

ووفق بيان للشركة أمس على موقع تداول، يتضمن التمويل تمويلا طويل الأجل بقيمة 100 مليون ريال وتمويلا قصير الأجل بقيمة 55 مليون ريال، بالإضافة إلى 11.25 مليون ريال تحوط، لتصبح القيمة الإجمالية للاتفاقية 166.25 مليون ريال.

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وتمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى شهرين وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح).

وتشير الشركة إلى أن الضمانات المقدمة للاتفاقية سند لأمر بقيمة 110% من إجمالي التسهيلات.

ويكمن الهدف من وراء هذه الاتفاقية التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلا عن تمويل رأس المال العامل.

وشددت الشركة على أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.