إعمار العقارية تعين 7 بنوك لإصدار صكوك دولارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - دبي

عينت شركة إعمار العقارية 7 بنوك محلية وعالمية لطرح صكوك قياسية مقومة بالدولار، وفقا لإفصاح الشركة على سوق دبي المالي.

Advertisements

وأفادت الشركة في بيان بأنها كلفت كلا من «ستاندرد تشارترد» كمنسق عالمي منفرد و»دبي الإسلامي» كمستشار شريعة إسلامية، بالإضافة إلى «الإمارات دبي الوطني» و»أبوظبي الأول» ومصرف الشارقة الإسلامي، و»المشرق» و»دويتشه بنك» كمدراء للاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسين لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في سنغافورة وهونج كونج ولندن ابتداء من الجمعة المقبل (6 سبتمبر).

وأشار البيان إلى أن الشركة تراقب ظروف السوق، وقد يتبع ذلك عملية طرح صكوك من الدرجة الأولى غير محملة بضمانات بالدولار الأمريكي وفقا للائحة S، وذلك لمدة 10 سنوات، وذلك ضمن برنامج إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار أمريكي. وتقوم إعمار بدور الملتزم وفقا لأحكام هذا البرنامج.

يذكر أن آخر طرح أجرته إعمار العقارية لصكوك كان في عام 2016، حيث طرحت الشركة آنذاك صكوكا يستحق سدادها بعد 10 سنوات، وجنت من بيعها 750 مليون دولار.