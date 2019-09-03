80 % معدل إنجاز التحول الرقمي التراكمي للجهات الحكومية في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

توقع رئيس برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» المهندس علي العسيري، أن يصل معدل إنجاز التحول الرقمي التراكمي للجهات الحكومية إلى 80% في 2020، لتحقيق مجتمع رقمي حكومي متكامل، لافتا إلى أن الهدف ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم.

وأوضح خلال ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي « الثامن» 2019 بعنوان «تفاعل أفضل» بحضور 600 ممثل من 200 جهة حكومية بالرياض أمس، أنه تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي تتمثل في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية ليتم قياسها على جميع المراحل الخمس عبر عدة مناظير ومحاور ومؤشرات علاوة على إيجاد آلية للتحقق من الإجابات وتدقيقها والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات على جانب توفير آلية رقمية تمكن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام.

إطار عمل قياس «الثامن»

5 مراحل:

Advertisements

7 مناظير

20 محورا

30 مؤشرا

150 معيارا

200 جهة حكومية مغطاة

الأهداف