شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى الكندى": الاقتصاد المصرى نجح بشهادة المؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، أن الاقتصاد المصرى تخطى كافة المشكلات والتى كان منها مشكلات الطاقة والعملة وغيرها والتى كادت أن تعصف بالاقتصاد، إلا أن مصر نجحت فى عبور تلك المرحلة، جاء ذلك ندوة بعنوان "أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. التحديات والطموحات".

وأضاف رسلان أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح والإشادات المتواصلة بجهود الحكومة فى تنفيذ البرنامج وبإشادة كافة المؤسسات الدولية وآخرها موجان ستانلى، وأشار إلى أن مصر نجحت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بجدارة، وذلك بشهادة كافة المؤسسات الدولية، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد جنى ثمار هذا البرنامج الذى واكبه العديد من القرارات الصعبة، التى تواجهها الموازنة.