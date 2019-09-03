شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: نستهدف تحقيق 7٪؜ نمو العام المالى 2022-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية أننا مررنا بظروف صعبة للغاية الفترة الماضية وتحديات كثيرة نتيجة صعوبة الوضع الاقتصادى، وبالتالى كان لابد من حلول لذلك يمكن للجميع رؤيتها الآن.

جاء ذلك فى ندوة مجلس الأعمال الكندى المصرى بعنوان" أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. التحديات والطموحات"، بحضور عدد من الوزراء.

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أضاف أن معدلات النمو قبل ثورة يناير 2011 كان فى حدود 5 و6٪؜ ثم تراجع بعد الثورة، لافتا إننا نجحنا مرة ثانية فى تحقيق معدلات نمو حقيقية حاليا تصل المعدلات لـ5.6٪؜ ونستهدف 6٪؜ العام الحالى ونستهدف 7٪؜ العام المالى 2022-2021.

أوضح أن النمو أصبح منتشرا فى كل المحافظات ونتائجه واضحة فى الحد من البطالة التى انخفضت من 13.3٪؜ إلى نسب أقل، كنا يمكن ملاحظة النمو فى الصعيد وفى زيادة الرواتب والقوة الشرائية بجانب زيادة الاستثمارات.

أضاف وزير المالية ان العجز الكلى بلغ 8.4٪؜ عام 2013 - 2014، ثم نجحنا فى القضاء على العجز العام المالى الماضى، ثم عمل فائض اولى104 مليار جنيه كفائض اولى العام الجارى، ونستهدف عمل فائض 124 مليار جنيه العام المقبل.