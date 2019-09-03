شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرا البحرين العام والإسلامى يقفلان على تباين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,543.18 بارتفاع قدره 2.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 750.01 بانخفاض قدره 1.38 نقطة عن معدل أقفاله السابق حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 751 ألفاً و 519 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 628 ألفاً و 226 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 65 صفقة.
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