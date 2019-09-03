شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-9-2019.

إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العربية للصناعات الهندسية.



البورصة تخسر 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 156.8 مليون ورقة مالية بقيمة 712.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.41%، والعرب على 11.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 33.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 13.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 8.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%

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- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.49%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.92%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 26.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.82%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 6.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.491 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%