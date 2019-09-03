شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى: مصر منفتحه على أسواق تضم 2.8 مليار مستهلك بفعل الاتفاقيات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري الضخم الذى يبلغ 100 مليون مستهلك، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التى تتيح الانفتاح على 2.8 مليار مستهلك دون جمارك، يمكن أن تكون أدوات هامة للجذب للمستثمرين وتدفع حركة التجارة.

وقال خلال منتدى الأعمال المصري النيبالى بحضور سفير نيبال وقيادات الغرفة التجارية، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه سامح زكي نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة، إن مصر حققت نجاحات فى مجال البنية التحتية ومضاعفة نتاج الكهرباء ومشروعات قناة السويس ومشروعات الطاقة الشمسية وإنشاء أكثر من 7 آلاف كيلو طرق سريعة، والعاصمة الإدارية الجديد، وعشرات المدن التجارية والصناعية واستصلاح وزراعة مليون فدان.

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وكشف العربى، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية تساهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك بين مصر ونيبال، خاصة وأن كلا البلدين يقعا على طريق الحرير، علاوة على ذلك يجب أن نعمل على ربط مجتمع الأعمال بين البلدين بتنظيم مزيد من الزيارات المتبادلة، واستغلال الفرص المتاحة فى الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والبناء والسياحة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التمويل المتاح من الصناديق والبنوك الإنمائية الدولية والعربية والأوروبية والصينية والإفريقية لدعم تعاون البلدين.