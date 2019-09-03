شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: انكماش قطاع المصانع الأمريكى للمرة الأولى منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير للصناعة صدر اليوم الثلاثاء انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في أغسطس للمرة الأولى منذ 2016 وسط مخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف وتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 49.1، مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2016. Advertisements بالمقارنة، كان الرقم 51.2 في يوليو، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراؤهم قراءة تبلغ 51.1 لشهر أغسطس.

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