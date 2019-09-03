شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس توتال: قد نستثمر ما يصل إلى 10 مليارات دولار ببحر الشمال خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال اليوم الثلاثاء إن منتج الطاقة الفرنسي العملاق قد يستثمر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار في بحر الشمال خلال السنوات الخمس المقبلة لكن مع ضرورة الحفاظ على ضبط التكاليف باعتبارها مسألة ملحة.

وأبلغ بويان مؤتمرا للقطاع في أبردين باسكتلندا أنه في إطار مساعي الشركة لخفض التكاليف، درست توتال وقف تشغيل بنية تحتية مشتركة للنفط والغاز في المنطقة مع شل وبي.بي.

وأضاف أن توتال تعتزم المشاركة في جولة عروض قادمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية في اسكتلندا، إذ تواصل الشركة توسعة الاستثمارات في مصادر الطاقة المنخفضة الكربون والطاقة المتجددة.

وقال إن توتال غير مقيدة بالأموال للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، بل مقيدة بالقدرة على تطوير المشاريع.