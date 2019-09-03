شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: استقرار أسعار الدواجن عند 16 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا اليوم الثلاثاء 3-9-2019 وذلك بحسب الأسعار الرسمية لغرفة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم استقرت عند 16 جنيها للكيلو من المزرعة وذلك على أن تباع فى الأسواق بين 19 – 20 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى تراجعت لتصل إلى 22 جنيها من المزرعة وتباع فى الأسواق عند 27 – 28 جنيها للكيلو، وكشف أن أسعار البيض تراجعت 5 جنيهات لتسجل 24 جنيها من المزرعة، موضحا أن السعر فى المحلات التجارية بين 30 جنيها بحد أقصى فى المحلات التجارية.